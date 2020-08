Zlatan Ibrahimovic dovrebbe firmare nei prossimi giorni il suo rinnovo con il Milan. Se, come sembra, lo svedese dovesse continuare la sua avventura in rossonero per un'altra stagione potrebbe decidere di cambiare numero di maglia, lasciando il 21 e vestendo il 9 o l'11. Lo riporta questa mattina il Corriere dello Sport.