CorSport - Milan, messaggio di Pioli a Pulisic dopo le minacce di morte dei tifosi della Lazio

Christian Pulisic, nella giornata di ieri, è stato oggetto di numerosi attacchi sui social. Per questo il club ha deciso di difendere l'attaccante statunitense, come spiegato da Il Corriere dello Sport. "Nel pomeriggio di ieri è arrivato il messaggio di solidarietà del club attraverso i social. Il Milan ha pubblicato una foto dell’americano con la scritta: “Al tuo fianco”, sostenendo moralmente Pulisic dopo gli attacchi subiti".

Il quotidiano romano ha poi raccontato un retroscena su quanto accaduto dopo l'ondata di sdegno dei tifosi biancocelesti. "Pure l’allenatore Stefano Pioli ha inviato un messaggio privato di vicinanza, per manifestare tutta la solidarietà nei confronti di un giocatore che viene descritto da tutti come estremamente corretto. Stessa iniziativa presa dai compagni di squadra che, sia in forma privata sia pubblica, si sono stretti attorno al compagno".