Corsport - Milan, se Boban e Maldini dovessero lasciare Gazidis potrebbe virare su Capello

Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sembra inevitabile un clamoroso divorzio tra il duo Boban-Maldini e l'amministratore delegato Gazidis. L'ad sudafricano, tuttavia, è convinto che in un club dal passato glorioso come il Milan sia necessaria una figura che ha già vissuto la Milano rossonera. In questo senso, Gazidis starebbe pensando ad un manager a 360° (che sia stato sia allenatore che calciatore rossonero) e che abbia la personalità per essere una figura di riferimento a livello istituzionale. In questo senso, quindi, l'identikit individuato sarebbe quello di Fabio Capello, una figura dal glorioso passato rossonero.