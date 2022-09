CorSport: "Milan, staffetta Diaz-De Ketelaere ma potrebbero giocare insieme"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Milan, staffetta Diaz-De Ketelaere ma potrebbero giocare insieme" scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. I rossoneri attesi dalla sfida contro la Dinamo Zagabria e poi dal big match con il Napoli in campionato. La staffetta tra i due trequartisti Diaz e De Ketelaere rientra nell’ordine naturale delle cose: a partita in corso succederà. Occhio però alle sorprese: Diaz in questo momento appare in vantaggio sul belga ma non è nemmeno da escludere che i due possano giocare insieme, con CDK punta e Brahim alle sue spalle.