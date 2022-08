CorSport - Milan, su Ballo-Touré l'interesse del Galatasaray

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Milan sta valutando giovani da ogni campionato e presto tirerà fuori dal cilindro il profilo giusto su cui investire per la difesa. Intanto, in uscita, sono arrivati degli apprezzamenti del Galatasaray per il terzino Ballo-Tourè ma a meno di offerte importanti il Milan potrebbe non lasciarlo partire in questi ultimi scampoli di mercato estivo, sottolinea il Corriere dello Sport