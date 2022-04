CorSport: "Nuovo stadio, mercato e vittorie: il piano del Milan arabo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Nuovo stadio, mercato e vittorie: il piano del Milan arabo" scrive il Corriere dello Sport. Procede serrata la trattativa per la cessione del club rossonero a Investcorp che punta a raddoppiare la quotazione del club attraverso i risultati sportivi, il rilancio del marchio e un nuovo impianto sportivo, anche senza l'Inter. Nelle intenzioni dei nuovi proprietari anche la conferma dell'attuale dirigenza. Maldini & co. potranno lavorare sul mercato per 4-5 obiettivi, con un budget molto importante: uno dei primi ad arrivare sarà Sven Botman del Lille, per circa 30 milioni.