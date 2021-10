CorSport - Pioli a quota 100: "Mai mollare prima della fine"

"Mai mollare prima della fine", ha dichiarato Stefano Pioli al termine di Bologna-Milan. Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico rossonero, che ieri ha festeggiato le 100 panchine in rossonero, ha messo in guardia i suoi: "Sbagliato pensare che fosse chiusa. Per fortuna abbiamo qualità ed è arrivato il successo". Intanto il d.s. Frederic Massara ha blindato l’allenatore: "Sta facendo un lavoro grandioso, c’è grande sintonia e condivisione reciproca e siamo convinti che proseguiremo ancora a lungo con lui".