CorSport: "Pulisic out, il Milan cerca alternative". Le tre opzioni di Fonseca

"Pulisic out, il Milan cerca alternative": titola così questa mattina il Corriere dello Sport in merito a chi sostituirà l'infortunato Christian Pulisic mercoledì contro la Stella Rossa in Champions League. Paulo Fonseca ha in mano tre opzioni tra cui dovrà scegliere: Loftus-Cheek e Musah in campo insieme come a Bergamo dopo l'uscita dal campo dell'americano, Loftus-Cheek trequartista e Chukwueze a destra oppure Morata alle spalle di Abraham.

DOVE VEDERE MILAN-STELLA ROSSA

Data: mercoledì 11 dicembre 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Sky Sport, NOW Tv

Web: MilanNews.it