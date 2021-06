CorSport - Riscatto Tonali, il Milan punta a condizioni più favorevoli

Il Milan punta a strappare condizioni più favorevoli per il riscatto di Tonali. Come riporta il Corriere dello Sport, la scadenza è il 15 giugno: i rossoneri, dunque, hanno a disposizione altre due settimane per convincere Cellino. Non ci sono dubbi sull'acquisto del centrocampista, til quale è già stato rassicurato in questo senso. In via Aldo Rossi c’è fiducia per una ricalibrazione degli accordi con il Brescia.