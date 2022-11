CorSport titola in apertura: "Il Milan vuole cancellare l'incubo Serra"

MilanNews.it

Il Milan è pronto a scendere in campo nuovamente questa sera contro lo Spezia che viene a fare visita a San Siro. L'ultima volta che accadde, in gennaio scorso, i rossoneri furono battuti anche in virtù di un clamoroso errore dell'arbitro Serra che non applicò il vantaggio e annullò il gol vittoria al Milan che poi, mal posizionato, prese la rete dello svantaggio. Il titolo recita: "Il Milan contro lo Spezie vuole cancellare l'incubo Serra".