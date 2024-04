Cosa pensa quando le dicono che le prossime gare decideranno il suo futuro? Pioli: "Per me non cambia niente. Se sarà così, le preparerò nel miglior modo possibile"

vedi letture

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a DAZN rispondendo alla seguente domanda:

Cosa pensa quando le dicono che le prossime partite decideranno il suo futuro?

"Per me non cambia niente, perché tanto per mentalità e professionalità la prossima partita che preparo sarà quella più importante. Se sarà così, le prepararò nel miglior modo possibile. Poi quello che sarà il mio futuro lo si deciderà a fine campionato, come è sempre stato da quando alleno il Milan".

Il futuro...

"Siamo consapevoli che il nostro futuro dipenderà dalle nostre prestazioni. Ci sono avversari molto forti da affrontare, ma noi abbiamo qualità per giocare ad un certo livello. Poi il nostro è sempre stato un rapporto di fiducia reciproca, sapendo che, come in tutti gli anni, c'è un momento decisivo della stagione in cui quasi sempre ci siamo fatti trovare pronti, passando da una squadra giovane che non vinceva da tanti anni a una squadra che ha vinto e che ha anche subito sconfitte e delusioni".