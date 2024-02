Così il Rennes dopo l'andata: "Dato tutto a San Siro. Ci inchiniamo ad un Milan più esperto"

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Rennes ha così descritto in poche righe l'andata dei playoff di Europa League giocata contro il Milan e persa per 3-0 grazie alla doppietta di Loftus-Cheek e al gol di Rafa Leao: "La legge del più forte. I nostri ragazzi - si legge - hanno dato tutto a San Siro, ma devono logicamente inchinarsi ad un Milan esperto che non ha dovuto neanche mostrare tutto il proprio talento. Solo una prestazione eccezionale potrebbe ribaltare la situazione tra una settimana. Eccezionale come è stato il nostro pubblico questa sera".