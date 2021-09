Cosmi: "Il Milan dovrà restare concentrato sulla gara con lo Spezia e pensare poco all'Atletico"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Serse Cosmi ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Lo Spezia ha dimostrato di essere una squadra capace di mettere in difficoltà la Juventus. L'anno scorso ottenne una vittoria fondamentale con il Milan per la salvezza e anche una con il Crotone che allenavo. Sarà una partita difficile per il Milan e domani, con più esperienza in questa categoria, potrà mettere in difficoltà i rossoneri che dovranno pensare molto alla partita con i liguri e poco a quella con l'Atletico"