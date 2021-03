Costa: "Europei con il pubblico se rispettiamo i piani"

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Gli Europei? Si terranno anche in Italia, ci dobbiamo lavorare. C'è una richiesta di garantire una certa presenza di tifosi negli stadi. Credo che, se rispetteremo i nostri piani, si possa tornare non solo negli stadi, ma anche in maniera graduale a una vita normale". Lo afferma, in un'intervista a Radio Punto Nuovo, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, di 'Noi con l'Italia'. "Voglio chiarire che il governo è il primo che vorrebbe riaprire tutto e subito - aggiunge -. Sul passaporto vaccinale sono favorevole, è un elemento utile e di sicurezza, ma dovremmo mettere i cittadini nelle condizioni di vaccinarsi". (ANSA).