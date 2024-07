Costacurta approva l'affare Morata: "Credo che possa aiutare il Milan e portare i gol che servono"

vedi letture

Intervistato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore ed oggi opinionista sportivo Alessandro Costacurta ha parlato di Milan, di Paulo Fonseca e della fase di stallo che il Diavolo starebbe vivendo nel calciomercato risultando essere molto schietto. Nel discorso generale la leggenda rossonera ha anche dato un commento su Alvaro Morata, il nome in cima alla lista dei desideri del Milan per andare a rinforzare e completare l'attacco in vista della prossima stagione dopo che (il sogno) Joshua Zirkzee è sfumato per via del Manchester United. Queste le sue dichiarazioni.

Morata nuovo 9 la convince?

"Mi piace la sua attitudine in campo: aiuta la squadra e fa tutto benino. Ammetto che non mi entusiasma e che ce ne sono di migliori, ma tra quelli che erano disponibili sul mercato, è sicuramente una buona scelta. Credo che possa aiutare il Milan e portare i gol che servono".

Sarebbe stato meglio Zirkzee?

"Su Zirkzee sono d’accordo con Zlatan. E’ l’ora di finirla con i procuratori che vogliono influenzare le scelte di una società con commissioni astronomiche".