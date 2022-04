Costacurta: "Ibra non può chiudere così: quando ha giocato è stato importante"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'ex difensore del Milan Billy Costacurta è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, uscita in edicola questa mattina. L'ex bandiera rossonera ha espresso la sua opinione sulla questione legata a Ibra: "Il mio consiglio a Zlatan è di non chiudere così. E’ vero, la stagione è stata contraddistinta dai guai fisici e il nuovo problema al ginocchio non ci voleva ma ripeto, per quella che è stata la sua storia di campione assoluto e in particolare per quello che ha saputo dare al Milan, è giusto risolvere anche questa e guardare ancora avanti. Verso altri obiettivi meravigliosi». Costacurta ha poi rincarato la dose: "Fossi in lui non smetterei, per il semplice fatto che quando è stato bene e ha giocato è sempre stato importante. Penso davvero che possa ancora dare molto. Ovviamente senza giocarle tutte o nemmeno tantissime, ma resta, quando c’è, un’arma determinante".