Costacurta: "Il Milan non ha fatto una grande partita, ampia differenza col Liverpool"

Alessandro Costacurta ha commentato la sfida tra Liverpool e Milan, parlando della prestazione dei rossoneri: “Io non ho visto tutta questa bella partita del Milan. Credo sia stato dominato e sia stato sotto pressione per settanta settantacinque minuti, nonostante dieci ottimi minuti nel primo tempo. Ad un certo punto puoi perdere la lucidità ed è facile sbagliare. Io credo che la vittoria del Liverpool sia strameritata e credo che avrebbe meritato anche un gol in più. Secondo me il Liverpool è molto più forte del Milan. C’è lo spazio per diminuire questa differenza, ma credo sia ancora molto ampia”