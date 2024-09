Costacurta: "Mi aspetto una reazione, ma è un po' che me l'aspetto... In queste situazioni ci vuole personalità"

Billy Costacurta, storico ex rossonero, ha parlato a Sky nel pre partita di Inter-Milan. Queste le sue dichiarazioni sul momento rossonero, decisamente complicato.

Ti aspetti una reazione? “All’inizio col Liverpool avevano sorpreso anche loro stessi. Quindi mi aspetto una reazione, ma è un po’ che me l’aspetto. L’Inter attuale può demoralizzarti, in queste situazioni quando affronti una squadra così forte in un momento non positivo ci voglia tanta personalità, per questo oggi ha messo gente che ha dato certezze nelle ultime partite anche da questo punto di vista. Ecco perché Loftus è fuori e dietro ha messo Gabbia, mi piace come scelta”.