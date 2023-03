MilanNews.it

Alessandro Costacurta, ex calciatore del Milan, si è così espresso a SkySport sul possibile derby ai quarti di Champions League: "Potrebbero passare tutte le italiane? No. Cerco di essere un'analista. Io mi auguro che ci possa un derby tra le italiane ai quarti, perché così almeno una italiana in semifinale ci andrebbe".