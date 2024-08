Costacurta promuove Morata: "Attitudine pazzesca: può spingere tanto il Milan"

vedi letture

Mancano appena quattro giorni all'inizio del nuovo campionato del Milan: i rossoneri sabato 17, alle 20.45 presso lo stadio di San Siro, ospiteranno il Torino nella prima giornata di Serie A 2024/2025. In vista della riapertura delle danze, questa mattina sulle colonne di Tuttosport è stata pubblicata un'intervista ad Alessandro "Billy" Costacurta, ex bandiera rossonera, che ha parlato in generale delle big del campionato e non solo, offrendo il suo punto di vista anche sulla squadra di Fonseca.

Qual è l’acquisto che la stuzzica di più?

"Direi Dovbyk: l’anno scorso mi avevano molto colpito i due esterni del Girona, mentre il centravanti mi sembrava uno che la buttasse solo dentro. Poi però ho cominciato a notare che c’erano delle qualità in lui. Naturalmente dico Morata che è un giocatore che ha un’attitudine pazzesca e può spingere tanto un Milan che da quando ha smesso Ibrahimovic non ha più avuto un giocatore con quella leadership".