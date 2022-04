Costacurta: "Spero che Ibra diventi il più anziano goleador in A"

Billy Costacurta, intervistato dalla Gazzetta uscita oggi in edicola, ha parlato del suo record di gol più longevo in A e del fatto che Zlatan Ibrahimovic possa batterlo: "Mi auguro che Ibra diventi il più anziano goleador in A, ma ancora di più vorrei che il gol dei record servisse alla squadra per riconquistare gli ottavi di finale Champions. Così, cederei il mio primato ancora più volentieri".