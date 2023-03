Costacurta su Pioli: "Non è il maggiore responsabile: vedo salda la sua posizione"

MilanNews.it

Alessandro Costacurta, ex bandiera del Milan, è stato intervistato a LaPresse e si è espresso così su Stefano Pioli: "Io vedo la sua posizione salda. Quello che Stefano ha fatto la scorsa stagione è encomiabile, quest’anno non si può impuntare al tecnico la colpa del calo. Di certo, non è il maggiore responsabile. Vero che a Udine ha ammesso che, forse, doveva accorgersi che qualcosa non andava.