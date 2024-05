L'ex Milan Desailly: "Il Real non sarebbe l'ideale per Mbappé. Fossi in lui andrei in Arabia Saudita"

Marcel Desailly, noto ex giocatore francese che ha vestito anche le maglie di Marsiglia, Milan e Chelsea, è intervenuto ai microfoni di beIN Sports per parlare del futuro di Kylian Mbappe, sconsigliandogli di andare al Real Madrid: "Non credo che sarebbe il posto ideale per lui. C'è già Vinicius Jr sulla fascia sinistra. Ci sono giocatori che hanno fatto vedere cose buone come Bellingham, non sarebbe il giocatore numero uno come vorrebbe".

Desailly prosegue: "Se pensiamo al business del calcio, punterei sui 350 milioni per un anno dall'Arabia Saudita. Tornerei la stagione seguente, l'anno dei Mondiali, avrebbe solo 26 anni. Cosa vuole Mbappé? Vuole giocare a calcio! Questo è quello che penso da uomo d'affari: guarda gli stadi, sono pieni di partite in tutto il mondo, vuole promuovere il calcio come il Qatar nel 2004-2005 e penso che sarebbe una buona occasione per lui per fare più affari e giocare a calcio dopo gli Europei".