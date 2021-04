Costacurta sulla Superlega: "Spero che un giorno si possa fare ma a condizioni diverse"

Billy Costacurta, intervenuto a Sky Sport 24, si è espresso sul tema della Superlega: "La Coppa dei Campioni non l'ho mai toccata in campo, c'era sempre qualcuno che me la portava via (scherza ndr). Fosse stata più democratica, la gioia di vincere la SuperLega potrebbe essere la stessa. In un certo senso, spero che un giorno si potrà fare ma ad altre condizioni. Credo ci debba essere più rappresentanza del merito. Amo particolarmente il basket, sia l'Eurolega sia l'NBA, però di fronte all'inequivocabile dimostrazione di forza polare di tutti quelli che non la pensano come me, mi abbasso e dico che non è ancora il momento. Fare una lega di eccellenza non è sbagliato, farla solo di elite è un altro discorso A".