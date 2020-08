Coupe de la Ligue, il PSG batte il Lione ai rigori. Niente Europa League per l'OL

Il Paris Saint-Germain ha vinto la Coupe de la Ligue contro il Lione ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari (decisivo l'errore di Traoré sul 5-5). In caso di successo dell'OL, i "leoni" si sarebbero qualificati all'Europa League, partendo dal secondo turno preliminare, lo stesso del Milan. La presenza del Lione sarebbe stato un problema per i rossoneri, in quanto i francesi hanno un coefficiente UEFA molto superiore (77,000 contro 19,000) e avrebbero reso ancor più complicato l'eventuale sorteggio dei playoff per l'undici di Pioli. Al secondo turno preliminare ci sarà il Reims, sesto in classifica nella Ligue 1.