Covid, gli italiani Verratti e Florenzi sono guariti: buona notizia per il PSG

Come riferito da Le Parisien, Marco Verratti e Alessandro Florenzi sono guariti dal Covid, risultando negativi ai tamponi effettuati nei giorni scorsi. Una buona notizia per il PSG e per il tecnico Mauricio Pochettino in vista di un finale di stagione che si preannuncia caldissimo. Neymar e compagni infatti sono in corsa per vincere la Ligue 1 (secondi per ora a 3 punti dal Lille) e per approdare in semifinale di Champions League (dopo aver vinto 2-3 l’andata contro il Bayern Monaco).