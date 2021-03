Covid: Mancini, Europei? Spero sia nuovo inizio per Paese

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Credo che ci sia una grande responsabilità da parte nostra, spero che sia un nuovo inizio per l'Italia". E' l'auspicio del Ct azzurro Roberto Mancini in vista degli Europei di calcio a giugno nell'era del Covid: "spero - aggiunge il Ct azzurro a Novantesimo Minuto che l'Italia possa rinascere e che si possa vivere liberamente. Poi noi faremo di tutto per vincere" (ANSA).