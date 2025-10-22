Cracco su Allegri: "Uno chef di quelli che fanno la differenza. Come Conte e pochi altri"

vedi letture

Carlo Cracco, chef e noto tifoso milanista, ha parlato a SportMediaset così di Massimiliano Allegri: "Che chef è? Uno di quelli che fanno la differenza, come Antonio Conte e pochi altri. Gente che ha personalità e che viene seguita dalla squadra. Come dovrebbe essere sempre. Il ruolo dell'allenatore in fondo è quello di comunicare le proprie idee.

Allegri lo sa fare. Poi c'è qualcuno che capisce e qualcuno che non capisce, come succede a noi in cucina. Ti arrivano dei ragazzi, perché di ragazzi si tratta, che devi provare a gestire e valorizzare. Più li valorizzi, più crei valore all'interno della tua realtà, che sia una squadra di calcio o un ristorante".