Cremonese, Bonazzoli: "Il mio idolo da bambino era Ibrahimovic"

vedi letture

Federico Bonazzoli, attaccante della Cremonese, ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica nella quale ha raccontato chi era il suo idolo da bambino: "Nella vita non ne ho, vado per i fatti miei. Nel calcio, da piccolo era Ibra. Ci ho giocato contro un paio di volte, conservo la sua maglia del Psg. Me l’ha data dopo che li abbiamo affrontati con l’Inter". In merito invece al suo sogno nel calcio, il giocatore grigiorosso ha spiegato: "Il mio sogno? Vestire la maglia della Nazionale. Ma è davvero solo un sogno, non un assillo. Sono felice della mia vita per com’è ora. Vivo il presente".

