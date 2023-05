Crespo: "Milan e Inter conoscono la Champions League come poche squadre"

MilanNews.it

Il doppio ex di Inter e Milan Hernan Crespo ha parlato così ai microfoni di BeinSports a pochi giorni dall'EuroDerby. "Una semifinale di Champions League è di per sé un risultato importante per qualsiasi squadra. È una delle competizioni più competitive al mondo, ma Milan e Inter conoscono la Champions League come poche squadre. La loro storia da sola è sufficiente per essere consacrati favoriti e per raggiungere le fasi finali dell'evento, ogni anno. Credo che le due partite tra loro saranno di grande interesse, visto che entrambe hanno dimostrato di essere squadre molto complete".