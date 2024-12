Criscitiello critico: "Una società seria e attenta, dopo la conferenza stampa di Fonseca, non può nascondersi e non presentarsi"

La sfuriata di Paulo Fonseca contro i suoi giocatori nel post partita di ieri ha fatto e non poco discutere. Questa mattina ci si aspettava un confronto in quel di Milanello fra squadra, società ed allenatore, che però non c'è stato visto che i dirigenti del Milan non si sono presentati dalle parti del centro sportivo rossonero.

In merito a questo discorso è intervenuto nelle scorse ore sui propri profili social anche il collega Michele Criscitiello, che in un post X ha scritto: "Una società seria e attenta, dopo la conferenza stampa di Fonseca, non può nascondersi e non presentarsi. Si deve schierare: con il Mister o con la squadra. Invece, anche oggi, silenzio e “è un non evento”".