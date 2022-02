Criscitiello: "I derby non si giocano, si vincono. Successo meritato del Milan"

In due minuti il Milan ribalta il derby e va bene così perché se pensi di avere in pugno un derby significa che non meriti di vincere una stracittadina. Sono partite che non finiscono mai, che durano una settimana e non puoi pensare di aver vinto solo perché sei avanti di un gol e perché hai in pugno la gara. L’Inter ha commesso un grande errore di superficialità, i rossoneri hanno avuto il grande merito di averci creduto nonostante in campo si sia notata la differenza di valori; a favore della squadra di Simone Inzaghi. L’Inter resta capolista ma con le vittorie di Milan e Napoli, con Napoli-Inter di sabato e Milan-Samp di domenica, almeno diamo un pizzico di pepe a tutto il campionato. Per fortuna il derby non è finito in pareggio. Non c’è cosa più brutta di un pari nel derby. Ci deve essere chi gode per settimane e chi sente le ferite bruciare. I pareggi andrebbero aboliti in partite così. Ci ha pensato Giroud ma ha chiesto l’aiuto da casa: ha risposto Handanovic che, ormai, è palese sia sul viale del tramonto. Grande portiere e grande professionista ma il tempo passa per Ibra, per Buffon e passa anche per Samir. Ha vinto il Milan, con merito. Chi vince un derby merita sempre. L’Inter non si può addormentare così e lo stesso vale per il campionato. Guai a pensare di aver già vinto. Febbraio sarà decisivo e con il Liverpool servirà altra testa e altra attenzione sui dettagli.