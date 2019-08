Criscitiello: "Il Milan sta lavorando con intelligenza"

Sembrerà strano ma chi sta lavorando con intelligenza è il Milan, seppur consapevole di non poter partecipare ad aste impossibili. Sta aspettando che si abbassi il prezzo di Correa e nel frattempo non scende a ricatti per svendere i suoi gioielli. Giampaolo, nel silenzio, sta lavorando bene. Certamente dobbiamo ricordarci che parliamo sempre in chiave obiettivo stagionale e quello dei rossoneri non va oltre l'accesso alla prossima Champions League. Il Milan resta dietro a Juve, Inter e Napoli; questo, ad oggi, è un dato di fatto. Il Milan non ha venduto bene Cutrone ma adesso deve vendere bene Suso, partendo dal presupposto che se si cede sarà solo perché non è un trequartista ma un esterno di attacco. Chi rischia di far fatica è Piatek, cecchino d'area di rigore, ma Giampaolo gli chiede di giocare anche fuori dall'area, non proprio una sua specialità, e spesso o arriva tardi alla conclusione o arriva scarico.