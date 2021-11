Criscitiello: "Milan, pagata la trasferta di Madrid"

Andiamo sul campo. Il Milan inizia a perdere punti e pezzi. Crolla in casa con il Sassuolo perché paga la trasferta di Madrid. Cosa che capiterà a tutte quelle che non hanno l'organico per fare due competizioni a grande livelli. Il Sassuolo è spavaldo, come lo era il Verona quando meritava di vincere a Milano. I rossoneri avevano da tempo il fiatone e da tempo meritavano di non vincere partite poi vinte con grossi rischi. La squadra ha bisogno di rinforzi e, soprattutto se dovesse passare in Champions (molto difficile), bisogna dare a Pioli uomini validi nei 18-20 e non nei 9-10 elementi. Lo avevamo scritto una settimana fa. Le seconde linee del Milan non sono all'altezza. E si è visto.