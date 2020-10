Criscitiello: "Milan, un vero spettacolo. Questa squadra deve sentir parlare di scudetto"

Il vero spettacolo, in questa parte iniziale di stagione, è il Milan che sta rendendo benissimo e Maldini sembra aver indovinato il giusto mix tra i tanti giovani, la guida in panchina di Pioli e quella in campo di Ibra. Forse il problema di questa squadra è solo quello di dover sentire parlare di scudetto. La storia del club impone di pensare in grande ma l'obiettivo di questo Milan deve essere solo quello di rientrare subito tra le prime 4 d'Italia. Se dovesse arrivare qualcosa in più sarebbe bellissimo ma a questi giovani bisogna togliere, da subito, il peso della responsabilità altrimenti rischi autogol che oggi il Milan non può permettersi.