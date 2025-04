Criscitiello: "Se Furlani non è un uomo di calcio, come fa a scegliere il ds?"

Michele Criscitiello ha rilasciato queste parole a Sportitalia sul Milan e sulla scelta del nuovo direttore sportivo: "Ma se Furlani non è un uomo di calcio come tutti ci raccontano e come lui stesso indirettamente ha ammesso, come fa scegliere il direttore sportivo? Se io devo scegliere un responsabile farmaceutico, ma non so niente di medicina, non posso sceglierlo io. Qualcuno che capisce di calcio deve scegliere il direttore sportivo e non Furlani che è uomo di numeri e di economia, ma non di calcio".

Questa la programmazione televisiva delle prossime gare di Serie A del Milan, fra Sky e DAZN, fino alla 33ª giornata.

32ª giornata: Udinese-Milan, venerdì 11 aprile 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky)

33ª giornata: Milan-Atalanta, domenica 20 aprile 2025 ore 20.45 (DAZN)

Il 18 aprile 2025 la Lega Serie A comunicherà l'assegnazione tv di anticipi e posticipi delle giornate 34, 35 e 36.