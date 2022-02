Crisi in Ucraina: finale Champions a San Pietroburgo, ipotesi cambio sede

(ANSA) - LONDRA, 22 FEB - Possibile cambio di sede per la finale di Champions League: alla luce dell'aggravarsi della crisi in Ucraina, la Uefa sta valutando di spostare l'epilogo della massima competizione europea da San Pietroburgo a Londra. Secondo il tabloid inglese Daily Star sarebbe Wembley la prima alternativa qualora la Uefa decidesse di non far disputare la finalissima del 28 maggio in Russia. Per il momento, però, non è stata ancora presa una decisione conclusiva, lasciando aperta l'opzione inglese, sottolinea lo Star, soprattutto se in finale dovessero arrivare due club inglesi tra i quattro approdati agli ottavi (Chelsea, Liverpool, Manchester City e Manchester). Ad inizio febbraio, interpellato sull'eventualità, un portavoce della Uefa aveva escluso lo spostamento di sede, ma di fronte agli ultimi eventi ogni soluzione appare adesso possibile. (ANSA).