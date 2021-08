Croazia, Rebic fuori dai convocati di Dalic: la lista completa

Ante Rebic non è presente nella lista dei convocati della Croazia per le gare di qualificazione a Qatar 2022 previste per settembre; l'attaccante rossonero pagherebbe - secondo quanto riportato dai croati di Sportske Novotski - la sua frustrazione post eliminazione da Euro2020 espressa sui social, non risparmiando staff tecnico e giornalisti e reagendo apertamente alle provocazioni derivanti dall'accusa di essere uno dei principali colpevoli del negativo torneo della Croazia.

La lista completa dei convocati:

Portieri: Livakovic, Sluga, Ivusic

Difensori: Vida, Lovren, Barisic, Caleta-Car, Juranovic, Uremovic, Gvardiol, Skoric, Sosa

Centrocampisti: Modric, Kovacic, Brozovic, Pasalic, Vlasic, Ivanusec, Moro

Attaccanti: Perisic, Kramaric, Orsic, Budimir, Livaja, Colak

Sostituti: Basic, Lovric, Majer, Sucic