Crosetti su Repubblica: "Un'estate indimenticabile. Jacobs e Tamberi dopo gli Europei"

"Un'estate indimenticabile. Jacobs e Tamberi dopo gli Europei", scrive stamane Maurizio Crosetti nel suo editoriale su La Repubblica. "E adesso prendiamoci pure a pizzicotti per essere sicuri di essere svegli. In tre settimane abbiamo vinto gli Europei, i cento metri ed il salto in alto alle Olimpiadi. A sognarla non sarebbe venuta così bene. Invece è tutto vero, nell'abbraccio tra Jacobs e Tamberi c'è quello dell'Italia intera. E' il giorno più grande della storia dello sport azzurro, nessun riferimento appaia eccessivo: siamo oltre Coppi e Meazza, Mennea e Gigi Riva. In undici minuti ci siamo presi il mondo. (...) Lo sport italiano si è preso le due settimane più belle dopo l'anno e mezzo più tremendo: è probabile che un robusto filo leghi tutto. Come se ci fossimo tenuti dentro l'energia insieme alla paura e a un'inaudita voglia di felicità. Poter ricordare tutto questo, sarà un dono grande".