Cruciani: "Dove sono finiti i detrattori di Allegri? Se oggi il Milan è competitivo è grazie a lui"

Nel corso della puntata di Numer1 podcast, Giuseppe Cruciani ha speso parole al miele per l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri, meritevole secondo il giornalista di aver completamente trasformato il Milan in pochi mesi e di averlo reso, agli occhi di tutti, competitivo.

"I detrattori di Allegri dove sono finiti, non si sente più nulla, sono finiti nel dimenticatoio, non si sente più una parola. L'altro giorno ho visto un Milan che ha fatto un gran gioco, ha giocato bene come vorrebbero quelli che hanno sempre massacrato Allegri. Oggi il Milan è una squadra, e questo già dopo mesi di vuoto è una rivoluzione, e bisogna imputarla in maniera favorevole ad Allegri. Ha una catena di comando che almeno dal punto di vista della squadra è chiara, Tare, Allegri, Modric. Questo è quello che in questo momento porta avanti il Milan, ad essere a due punti dal primo posto e ad essere definito da tutti in corsa per lo scudetto. Ma voi vi immaginate quello che è successo in pochi mesi? Il Milan è considerato da tutti in corsa, fino a pochi mesi fa era disastrata in tutti i reparti, dalla società, un po' ancora lo è, dalla squadra, all'allenatore. È vero che hanno dato ad Allegri quello che ai due portoghesi (Fonseca e Conceicao ndr.) non hanno dato, la fiducia che a loro non hanno dato, però oggi il Milan è considerato da tutti giustamente competitivo, e il merito è tutto di Massimiliano Allegri".