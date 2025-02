Cucciari: "Milan, salto di qualità ma non so se riuscirà a entrare in Champions"

vedi letture

Mister Alessandro Cucciari è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Che Milan ha visto ieri sera?

"Il problema ora è positivo, quando si hanno dei giocatori di qualità c'è sempre un'alternativa valida alle proprie idee. Ho visto dei contropiedi da non prendere da entrambe le parti, oggi è un problema serio quello delle difese. C'è carenza di difensori, delle marcature, delle posizioni. Manca proprio l'approccio mentale a certe cose. Il Milan comunque ha fatto un salto di qualità a gennaio, non so se riuscirà a entrare in zona Champions, l'abbondanza può essere solo un problema di gestione e Conceicao dovrà essere bravo in questo".

Chi rischia di stare fuori tra le quattro stelle nel Milan?

"Giusto che ora siano tutti sull'attenti. Per me col 4-2-3-1 può andare questa squadra, anche se ci sono dei difensori che sono più abituati ad attaccare come Theo".