Cudicini sul ruolo di Loftus: "Inserimento da mezzala ma visione del 10"

Carlo Cudicini, ex portiere cresciuto nel settore giovanile del Milan e che è stato anche in rosa nella prima squadra rossonera, da qualche anno è club ambassador del Chelsea e anche responsabile dei giocatori in prestito del club londinese. Proprio per questo ultimo ruolo, negli anni, ha conosciuto molto bene Ruben Loftus-Cheek, oggi al Milan. Tuttosport lo ha intervistato per saperne un po' di più sul centrocampista inglese del Diavolo.

Le parole di Cudicini sul ruolo preferito da Loftus-Cheek: "Difficile da dire. Lui potenzialmente ha la capacità e i tempi d’inserimento di una mezzala, soprattutto se giochi con un centrocampo a tre. Ma ha la visione del 10, quindi può giocare dietro alla punta. La questione è quella di abbinare numeri importanti, cioè gol e assist, a dove ti schierano. Questo è quello che era mancato a Ruben. Ora ha trovato un nuovo stimolo, una nuova sfida. Qui, a casa sua, è sempre stato protetto, al Milan è dovuto uscire dal guscio. Ha dovuto dimostrare doti che qui erano più ovattate"