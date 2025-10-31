Cugini su Gimenez: "Se non hai la fiducia intorno, come fai a giocare?"

vedi letture

Intervenuto a TMW Radio, il giornalista Mimmo Cugini ha parlato così di Santiago Gimenez, attaccante del Milan che sta trovando parecchie difficoltà in questa prima parte di stagione: "C'è stato un errore di comunicazione. Viene presentato come il salvatore della patria in una squadra, quello dello scorso anno, dove non si capiva nulla. E diventa il capro epsiatorio di una stagione negativa.

Poi per tutta l'estate fanno sapere che cercano un centravanti, poi Tare prima di Lecce lo conferma questo. Ditemi se è il modo di gestire una situazione del genere. Se non hai la fiducia intorno, come fai a giocare? Se non lo si ritiene all'altezza, lo vendi. Ma non puoi dire che cerchi un altro e poi lo tieni".

