Cugini su Gimenez: "Se non hai la fiducia intorno, come fai a giocare?"
MilanNews.it
Intervenuto a TMW Radio, il giornalista Mimmo Cugini ha parlato così di Santiago Gimenez, attaccante del Milan che sta trovando parecchie difficoltà in questa prima parte di stagione: "C'è stato un errore di comunicazione. Viene presentato come il salvatore della patria in una squadra, quello dello scorso anno, dove non si capiva nulla. E diventa il capro epsiatorio di una stagione negativa.
Poi per tutta l'estate fanno sapere che cercano un centravanti, poi Tare prima di Lecce lo conferma questo. Ditemi se è il modo di gestire una situazione del genere. Se non hai la fiducia intorno, come fai a giocare? Se non lo si ritiene all'altezza, lo vendi. Ma non puoi dire che cerchi un altro e poi lo tieni".
Pubblicità
News
Italia U19, i convocati per lo stage dal 2 al 4 novembre a Tirrenia: presenti ben sei giovani rossoneri
Le più lette
2 Ordine fa notare: "Le parole di Tare sembrano preludere al piano di ricorrere nuovamente al mercato di gennaio per potenziare la rosa"
4 MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Primo Piano
Franco OrdineServe il mercato, preparatelo ora. A Bergamo male il 1°t, bene il 2°. Galliani alla Fifa? Occasione persa
Carlo PellegattiUn punto in attesa dei rientri. A gennaio rompere il porcellino. Perth: la spinta del Milan
Antonio VitielloMilan, a gennaio rinforzi sul mercato. Riscossa: settimana cruciale. Quante polemiche
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com