Cuoghi: "Gazidis ha fatto proposta significativa a Maldini perchè lo ritiene all'altezza"

A Tuttomercatoweb.com è intervenuto Stefano Cuoghi, ex centrocampista milanista. <b>Maldini a suo parere può ricoprire con successo la carica di responsabile dell'area tecnica? </b>"Innanzitutto va detto che certi personaggi ed ex calciatori importanti hanno spesso vie preferenziali per arrivare ad alti livelli come allenatori o dirigenti. Ma questo non vuol dire che siano pronti. Bisogna dimostrarlo con i fatti. Gazidis comunque è esperto e ha lavorato all'Arsenal con profitto. Ha conosciuto Maldini in questi sei mesi e se gli ha fatto questa proposta significa che lo ritiene all'altezza. Mi auguro che Maldini abbia davvero le capacità".