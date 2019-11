Enrico Currò, intervenuto a Radio Sportiva, ha detto la sua su Romagnoli in ottica azzurra: "L'aspetto più rilevante è che l'Italia in questo momento ha tre squadre. Per lo stesso ruolo c'è il titolare, la riserva ed il terzo giocatore da impiegare in caso di emergenza. Romagnoli in questo momento rischia, se la gioca con Acerbi".