Curva e AIMC: "Come si può accettare che sia il mister stesso a comunicare ai mezzi di informazione di essere stato cacciato?"

Nel comunicato congiunto contro proprietà e dirigenza uscito questa sera, Curva Sud e AIMC hanno contestato anche le modalità con cui è avvenuto l'esonero di Paulo Fonseca: "Ieri sera abbiamo assistito ad una situazione dallo sviluppo a dir poco surreale, per certi versi incredibile e sicuramente inaccettabile per il blasone e la storia dei nostri gloriosi colori. Con questo non ci riferiamo all'esonero dell’allenatore, che per quanto facilmente immaginabile, non sarà né il primo né l’ultimo".

Continua il testo: "Ciò che lascia sconcertati e basiti sono le modalità con cui questo è avvenuto: come si può accettare che sia il mister stesso a comunicare ai mezzi d'informazione di essere stato cacciato, senza che la società esca con una nota ufficiale, o meglio ancora senza che nessuno dei suoi dirigenti (big boss in primis) si presenti in conferenza stampa per comunicarlo ufficialmente, con l'aggravante di una decisione presa palesemente da giorni?"