Curva Sud al lavoro per una grande coreografia in vista di Milan-Napoli di Champions

I tifosi del Milan non deludono mai e anche in questa occasione, con il Diavolo pronto a giocarsi un quarto di Champions League per la prima volta dopo 11 anni, la Curva Sud è pronta a regalare un'altra grandissima coreografia in vista dell'andata tra Milan e Napoli che si giocherà a San Siro il prossimo mercoledì 12 aprile. Lo testimonia una foto pubblicata su Instagram da Marco Pacini, capo del tifo organizzato rossonero.