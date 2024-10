Curva Sud Milano: "Da oggi niente striscioni e bandiere. Ecco perchè"

Con una storia su Instagram, la Curva Sud Milano comunica quanto segue: "Dalla partita di oggi è vietata l'esposizione degli striscioni e dei relativi simboli di Curva Sud Milano, Joker, Vecchia Maniera, Estremi Rimedi per un tempo indefinito e senza una motivazione precisa.

Per solidarietà tutti i gruppi della Curva hanno deciso di non esporre striscioni e di non sventolare bandiere, neanche quelle personali".