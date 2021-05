Curva Sud Milano, il cordoglio per l'ex moglie di Ancelotti: "Vicini al dolore della famiglia"

Nella giornata di ieri è venuta a mancare a 63 anni Luisa Gibellini, ex moglie di Carlo Ancelotti. Era malata da tempo, e di recente le sue condizioni si erano aggravate. L'ex tecnico rossonero, ora allenatore dell'Everton, negli ultimi giorni era tornato in Italia dall'Inghilterra per stare vicino alla sua ex compagna. La Curva Sud Milan ha preparato uno striscione di condoglianze per il tecnico di Reggiolo: "Vicini al dolore della famiglia Ancelotti".