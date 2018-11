Cutrone, stessi gol di un anno fa ma in meno tempo

Grazie alle sue prestazioni, Patrick Cutrone è diventato un idolo dei tifosi rossoneri. Anche nelle gare più complicate, il suo rendimento non scende mai sotto la sufficienza. Come riporta La Gazzetta dello Sport, confrontando il ruolino di marcia con quello di un anno fa, i gol realizzati a questo punto della stagione sono gli stessi, ma il bomber milanista li ha segnati in meno tempo (una rete ogni 107 minuti, nel 2017-18 erano 132) e con una percentuale realizzativa migliore (41,67% contro 22,73%).